Por crisis, Gobierno Federal dará apoyos económicos para pagar sueldos a trabajadores: AMLO

Ciudad de México.- La pandemia por el Covid-19 ha afectado terriblemente la economía de diversos estado de México. Por lo anterior, el Gobierno Federal dará apoyos económicos cuyo fin será pagar los sueldos correspondientes a los trabajadores, así lo informó AMLO.

En la conferencia de prensa de este miércoles 11 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló y criticó que varios gobernadores estatales que van 'de salida' no manejaron correctamente los recursos del erario durante su tiempo en el mandato, pese a que el Gobierno Federal entregó en tiempo y forma los presupuestos.

El mal uso de dinero público a desatado una crisis en varios estados, la cual se suma al freno económico causado por la pandemia del Covid-19.

Ante esto, López Obrador informó que el Gobierno ayudará con el pago de nóminas para trabajadores, pese a que legalmente no es su obligación.

Señala el presidente de México que los empleados no tienen la culpa de la situación económica.

Los trabajadores tienen que recibir su sueldo, sus ingresos, y en eso sí ayudamos. Pero no es 'a ver, dennos, no me alcanza'", expuso.