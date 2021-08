"Aquí sigo aferrado a la vida": 'El Mijis' reaparece en redes tras ser internado de urgencia

Ciudad de México.- Luego de que hace unos días fuera internado de emergencia en un hospital con relación al cáncer que padece y con el que lucha desde hace un tiempo, Pedro Carrizales, alías ‘El Mijis’, reapareció en redes sociales para enviar un alentador mensaje a sus seguidores.

A través de su cuenta de Twitter, el exdiputado simpatizante de la 4T que meses atrás anunció que el cáncer había regresado a él, trajo calma a sus seguidores al informar que el momento complicado había pasado.

Banda, aquí estoy de aferrado… a la vida! Sigo en el hospital, ya me controlaron el dolor y la hemorragia que me hicieron perder la conciencia! Estoy en manos de los doctores y del jefe Chuy… nadie podemos evitar o cambiar el destino, no importa cual sea”, señaló.