Domingo 15 de agosto: ¿Este día se aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

¿Este día se aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?. Foto: Unsplash.com

Ciudad de México.- Para cuidar al medio ambiente, se creó el programa Hoy No Circula. Conoce si este día, domingo 15 de agosto, hay restricciones vehiculares en la CDMX y el Edomex.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la cual se encarga de monitorear el Hoy No Circula, este domingo no hay cambios en las restricciones vehiculares.

Lo anterior significa que este día pueden transitar sin problema todos los coches; tanto en la Ciudad de México, como en los 18 municipios del Estado de México, donde el programa es regla.

Recuerda que el Hoy No Circula se instaura de nuevo el siguiente lunes 16 de agosto, y funciona desde las 05:00 hasta las 22:00 horas. Conoce el calendario para tomar precauciones.

uD83CuDF1E #FelizDomingoParaTodos

Antes de que inicie la semana, consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

uD83DuDE95uD83DuDE97uD83DuDE98uD83DuDE99uD83DuDE9BuD83CuDFCDuD83DuDE9A #CAMegalópolis pic.twitter.com/yqJZicQLhV — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 15, 2021

Si este domingo 15 de agosto planeas salir, recuerda seguir todas las medidas preventivas contra el Covid-19, pues lo contagios están al alza en todo el país. ¡Cuídate!

Fuente: Twitter @CAMegalópolis