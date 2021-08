El caso de José Eduardo, joven abusado y torturado en Yucatán, no quedará impune: AMLO

Ciudad de México.- José Eduardo, un joven de solo 23 años, murió luego de ser presuntamente abusado y torturado por elementos de la Policía en Yucatán. Este caso ha indignado a múltiples personas en todo México, a lo que el presidente de México, AMLO informó que el Gobierno intervendrá.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano informó que el Gobierno hará lo posible por presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la muerte de José Eduardo R., joven de 23 años que murió el pasado 3 de agosto tras haber sido golpeado y torturado, presuntamente, por policías.

López Obrador mencionó que hará lo posible para que el caso no quede en el olvido y se resuelva:

“Los vamos a atender. La mamá del joven declaró que me iba a buscar, le mando a decir que no hace falta que venga porque voy a dar instrucciones a la Secretaria de Gobernación, a la Licenciada Olga Sánchez Cordero, para que se vea la posibilidad de que el Gobierno de la República presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se quede en el ámbito local este asunto", dijo AMLO en la 'mañanera'.