El INE y Tepjf "no actúan con rectitud", por ello, se buscará "renovación tajante": AMLO

Ciudad de México.- Este lunes 16 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que buscará una "renovación tajante" en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), debido a que ambos organismos no actúan conforme les corresponde.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Desde Palacio Nacional, AMLO señaló que tanto los miembros del INE como los de Tepjf no funcionan y que por ello se buscará un cambio total en ambos organismos, con la reforma.

Sí, cambio completo, renovación tajante. No se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio", destacó López Obrador en la 'mañanera'.