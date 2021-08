En 2024, AMLO 'desaparecerá' de la política y de la vida pública: "Quiero cerrar el ciclo"

Ciudad de México.- Este lunes 16 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que tras concluir su mandato, 'se jubilará' de la política y la vida pública; desea 'desaparecer' de todos lados.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano AMLO habló sobre la reelección de presidencia que se especula para 2024. Informó, de nueva cuenta, que no está en sus planes volver a postularse para el Gobierno de México y que desea retirarse.

Previo a esta declaración, criticó que los "demócratas" no quieren que se consolide la reforma para la revocación de mandato que se decidiría en la Consulta Popular del 2022.

No querían la consulta [popular] y estaban diciendo de que en la revocación de mandato me iban a destituir. Pero ahora ya cambiaron, dicen que para qué. Que sería afectar la soberanía del pueblo porque me eligieron por seis años", dijo López Obrador desde el Salón de Tesorería.

Declaró que supuestamente, temen que "salga fortalecido de la Consulta y decida reelegirse", no obstante, eso no es parte de su ideología ni de sus principios.

Primero mis principios, no pienso en eso. Es 'fascistoide'. Ahora que se recordó la resistencia indígena por la toma de Tenochtitlán unos ultraderechistas españoles… Vox, el equivalente al PAN, al yunque. Son lo mismo, lo más retrógrada que puede haber. No me equivoco. Clasistas, racistas, hipócritas, corruptos, falsos", señaló AMLO.

Seguido a esto, mencionó que aún cuenta con suficiente edad y fuerza para terminar con su mandato, pues el apoyo de la gente es lo que "lo mantiene a flote". Sin embargo, informó que cuando se retire, lo hará por completo:

Me jubilo, no vuelvo a participar en nada, no sólo en actos públicos, en mensajes en las redes: nada. Si llego a finales de septiembre [de 2024], si así lo permite la ciencia, la naturaleza, el pueblo, el creador", dijo.

Finalmente, dijo que aún tiene compromisos pendientes durante lo que resta de su gobierno y que se seguirá enfocando en eso.

Fuente: Conferencia de prensa matutina