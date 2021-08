¿AMLO dejará la presidencia? Avanza en lo general la Ley de Revocación del Mandato: Senado

Ciudad de México.- La iniciativa de Morena que busca que se instalen casillas para realizar la Consulta Popular sobre la revocación de mandato del presidente AMLO avanzó en el Senado con siete votos a favor de cada comisión, en lo general.

Para discutir sobre su aprobación en lo particular, ambas comisiones pidieron un receso para poder discutir el dictamen que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato.

En caso de que se apruebe el proyecto, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que organizar la instalación y logística de más de 150 mil casillas en México para la Consulta Popular de la revocación del mandato de AMLO, según el medio Animal Político.

Morena logró ayer que avanzara la Ley Federal de Revocación de Mandato tras ser aprobado por las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado.

El Instituto implementará todas las medidas necesarias encaminadas a garantizar la instalación de la misma cantidad de casillas instaladas en las elecciones federales en las que resultara electa la persona sujeta a revocación de mandato, habilitando los mismos inmuebles que fueron determinados para la jornada electoral federal inmediata anterior", señala el artículo 35 del proyecto de Ley Federal de Revocación de Mandato.

De acuerdo con el mismo medio, lo que se pretende con esta Ley es que más ciudadanos participen en la consulta, a diferencia de el número de personas que asistieron el pasado 1 de agosto.

Asimismo, se detalló que para este nueva consulta la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que es la mayoría, buscará que se apruebe un presupuesto suficiente para que el INE realice la consulta sobre revocación del mandato.

¿AMLO dejará la presidencia tras la consulta popular?

Lo anterior aún no puede definirse, pues la Consulta Popular de revocación de mandato aún no tiene claridad legal. No obstante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha declarado que esta será definitoria y que si el "pueblo lo desea, se irá".

Fuente: Animal Político, MSN