Miguel Félix Gallardo: Ciego y en silla de ruedas, así espera la muerte el 'Jefe de Jefes'

Ciudad de México.- Poco queda ya de aquel hombre que dominara el crimen organizado a través del Cártel de Guadalajara, pues poco a poco la prisión fue acabando a Miguel Félix Gallardo, quien hoy palidece de todo y para quien, su familia ya tiene todo listo para el día de la despedida de este mundo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En silla de ruedas, ciego de un ojo y con un grado de sordera, así reapareció recientemente quien fuera apodado ‘El Jefe de Jefes’, en una entrevista en la que confesó que ya está listo para morir y para “ser enterrado debajo de un árbol”.

El jefe del Cártel de Guadalajara que posteriormente se dividió en varios grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Arellano Félix, señaló además que palidece de pulmonía y está ya resignado a morir.

Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol, no tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Me quitaron ocho hernias, me privaron de la vista, me privaron de los oídos y como ve, no puedo caminar”, relató.