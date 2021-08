Carta Responsiva para regreso a clases no será solicitada; SEP aclara que era "documento falso"

Ciudad de México.- El regreso a clases cada vez está más cerca, no obstante, las normas y compromisos para salvaguardar la salud e integridad de los niños y jóvenes aún no están claras. Este jueves 19 de agosto, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la Carta Responsiva que los padres tendrían que firmar es un "documento falso".

Desde Palacio Nacional en la conferencia de prensa matutina de este jueves 19 de agosto. con AMLO, Delfina Gómez informó que la carta compromiso era falsa y un "documento no oficial" pese a que ella misma la mostró hace una semana en la 'mañanera'.

De acuerdo con la maestra, el documento nunca fue "oficial" pese a que se compartió en dependencias y medios. No obstante, aclaró que la carta responsiva sí fue utilizada en la SEP para análisis.

Asimismo, declaró que esta queda eliminada.

La carta no existe, se elimina. Lo que queremos es, precisamente, regresar a clases y eliminar prácticas burocráticas que lejos de ayudar, entorpecen”, reiteró la maestra Delfina Gómez.

En este mismo discurso, pidió a los medios de comunicación "enfocarse" en asuntos más importantes para niños y padres de familia, respecto al tema del regreso a clases en época de Covid-19, pues, según ella "se le dio demasiada importancia a un documento".

La razón por la que la carta responsiva comenzó a circular en redes sociales y medios fue porque ella misma la presentó en conferencia de prensa, no obstante, este jueves aclaró que no se exigirá para que los niños vuelvan a clases.

Esta es la carta responsiva que los padres tendrían que firmar para el regreso a clases.

El próximo ciclo escolar iniciará a finales de agosto; el Gobierno Federal informó que las clases serán actividades esenciales, por lo que todas las escuelas abrirán, no obstante, la decisión de ir o no, será de los padres de familia.

