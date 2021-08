Félix Gallardo, narco y exlíder del Cártel de Guadalajara, "podría salir de la cárcel": AMLO

Ciudad de México.- Luego de que en una entrevista a Telemundo, el narcotraficante y líder del ya inexitente Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo le enviará "buenos deseos" a AMLO, el presidente de México, este respondió: envió agradecimientos y dijo que "podría salir de la cárcel".

Desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador agradeció los buenos deseos que le envió uno de los capos más peligrosos en los años setenta, Félix Gallardo, sobre sus intentos para reducir la violencia en México .

Asimismo, lamentó que a su edad siga en la cárcel, no obstante "hay leyes" y estas deben cumplirse.

Le agradezco mucho. Que comprenda que no quiero que nadie sufra, no quiero que nadie esté en la cárcel. Yo soy un humanista, estoy formado en la escuela de la no violencia. Pero gobierno para todos y debo hacer que se cumplan las leyes para todos", declaró López Obrador en la 'mañanera'.