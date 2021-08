Ricardo Anaya asegura que AMLO lo quiere meter a la cárcel y lo tunden: #RickyRiquinProfuguin

Ciudad de México.- Luego de que Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de México, compartiera un video en el que asegura que AMLO lo quiere meter a la cárcel y que por ello debía huir del país, usuarios de Internet tundieron al panista y le crearon memes; el hashtag que los alberga es #RickyRiquinProfuguin.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Política AMLO responde a acusaciones de prosecución política contra Ricardo Anaya: "Que no huya"

Ricardo Anaya compartió en sus redes sociales un video en el que 'explica' que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lo quiere meter a la cárcel, supuestamente porque "le estorba en sus planes de sucesión para 2024", por lo que "tendrá que dejar el país".

La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor", escribió el panista cuando compartió el video.