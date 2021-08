AMLO reacciona a citatorio de Anaya para ir al Reclusorio Norte: "¡Que no sea marrullero!"

Ciudad de México.- Este lunes 23 de agosto, Ricardo Anaya informó que recibió un citatorio para ir al Reclusorio Note a una audiencia; ante esto AMLO le dijo que "no le eche la culpa" y "que no sea marrullero".

Desde Palacio Nacional, el presidente de México habló sobre el nuevo video de Ricardo Anaya, en que este expone que recibió un citatorio para tener una primera audiencia y que "se exiliará del país" porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lo "quiere fregar".

Ante esto, el presidente de México le pidió a su excontrincante para la presidencia de México en 2018 "hacer frente a las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y no huir del país".

En este mismo discurso, señaló que no tiene nada que ver con la Fiscalía y que su "tirada" de fingirse perseguido político le "salió muy mal".

Asimismo, insistió que si es inocente, debería presentar "pruebas y hablar con la verdad"; seguido a esto, pidió que ya no lo culpe de esta investigación y reiteró que en "la cuarta transformación" no son iguales.

El que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa, que no sea marrullero. Se les hace fácil decir ‘me persiguen, me persiguen’. Nosotros no somos represores, no odiamos, no somos como ellos, somos distintos, tenemos principios, tenemos ideales, tenemos moral", dijo el presidente de México.