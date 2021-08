"El presidente no puede ser rehén": AMLO responde a protesta del CNTE en Chiapas; maestros lo retienen

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El presidente de México no llegó a la conferencia de prensa de este viernes 27 de agosto, debido a que un grupo de maestros del CNTE lo retuvieron antes de llegar a la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ante esto, envió un mensaje desde su vehículo.

La conferencia de prensa matutina, la 'mañanera' inició este viernes sin AMLO; antes del final, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez transmitió un videomensaje que el presidente de México lanzó desde su auto.

En primera instancia, detalló cómo fue que lo bloquearon antes de llegar a la 'mañanera'.

El mensaje de AMLO fue transmitido en la conferencia de prensa de este viernes.

No obstante, mencionó que esto podría permitirse, pues él no puede ser rehén de nadie.

Esto no lo puedo permitir, porque no puede el presidente ser rehén de nadie ", explicó.

Detalló que ha hablado con la gente de la CNTE y se han atendido sus demandas en la cuarta transformación, sin embargo, no puede ceder a esta clase de protestas "por respeto a la dignidad de la investidura presidencial". Detalló que se quedará parado el tiempo que sea necesario.

Esto no tiene que ver con las bases del magisterio, lamentablemente, suceden estas cosas, yo no puedo someterme a ningún grupo de interés, entonces decidí mantenerme, no son muchos, podría yo entrar a la conferencia, pero decidí no hacerlo como una protesta de mi parte, para que estos grupos no abusen, y respeten, porque esto que están haciendo es ilegal", informó AMLO.