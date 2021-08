¿Se aplica en Hoy No Circula en CDMX y Edomex este domingo 29 de agosto del 2021?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Hoy No Circula se diseñó con la intención de mejorar la calidad del aire en la CDMX y entidades que colindan con esta. Asimismo, pretende cuidar al medio ambiente. Conoce si este domingo 29 de agosto hay alguna restricción vehicular.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), organismo se encarga de monitorear el Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México este día no hay cambios en las restricciones vehiculares.

Es decir, este domingo 22 de agosto del 2021 pueden transitar sin problema todos los automóviles.

Conoce el programa Hoy No Circula para la siguiente semana

No olvides que el Hoy No Circula funciona de lunes a viernes, desde las 05:00 hasta las 22:00 horas. ¡Aquí el calendario para la nueva semana!

Si este domingo debes salir por situaciones indispensables, recuerda seguir todas las medidas preventivas contra el coronavirus, pues la tercera ola sigue. ¡Cuídate!

Fuente: Twitter @CAMegalópolis