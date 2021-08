VIDEO: ¡De no creerse! De nuevo, más de 300 maestros del CNTE 'toman de rehén' a AMLO

Comparta este artículo

Chiapas, México.- Luego de que el pasado viernes maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retuvieran al presidente de México, AMLO y no lo dejaran llegar a la conferencia de prensa matutina, la 'mañanera', volvieron a actuar de la misma forma.

De acuerdo con El Universal, el pasado sábado 28 de agosto, cerca de 300 docentes pertenecientes al CNTE 'tomaron de rehén' al mandatario mexicano, cuando este viajaba a bordo de su camioneta rumbo a Motozintla, Chiapas, en la frontera con Guatemala, en donde supervisaría programas sociales.

Esta ocasión, además de cerrarle el paso, le pidieron una mesa de diálogo para atender las demandas del magisterio, las cuales tienen que ver, principalmente con el regreso a clases presenciales.

No obstante, López Obrador se negó a su petición. Según el medio citado, el presidente bajó la ventana de su camioneta y respondió: "Si no hay respeto, no". Ante esto, un docente dijo que las autoridades no los respetan a ellos, pues llevan nueve meses pidiendo ser escuchados.

Asimismo, negaron ser "opositores", como AMLO señaló el pasado viernes a través de un mensaje que fue transmitido por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Algunas de las demandas que piden los maestros del CNTE son estas.

¿Qué planteamos? La solución de la caja de ahorro, es un recurso de los trabajadores, de los cesados. Eso es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo otra cosa y es falso cuando dicen que es una mafia o que estamos apoyando a la derecha ¡Jamás! porque nosotros venimos desde abajo, somos hijos de obreros, de comerciantes, de obreros, de comerciantes, de indígenas”, dijo un maestro por el megáfono.

Luego de minutos de espera, AMLO siguió con su agenda presidencial sin contratiempos ni heridos.

A través de sus redes sociales, insistió en que hay docentes que apoyan la Cuarta Transformación y otros que siguen inconformes.

