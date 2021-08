¿Dejará la presidencia? AMLO lanza contundente mensaje a sus opositores sobre su revocación

Ciudad de México.- Tras la poca afluencia que el Instituto Nacional Electoral (INE) registró a la consulta popular, AMLO asegura que la siguiente participarán más personas, pues el tema central es la revocación de su mandato. Ante esto, envió un fuerte mensaje a sus opositores, ¿desea dejar su puesto como Presidente de México?

La cuestión comenzó a circular en redes sociales luego de que, en conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador invitara con 'entusiasmo' a que la oposición a la 4T participe en la siguiente consulta popular.

Asimismo, mencionó que esta nueva consulta popular será muy interesante, pues el bloque opositor a él podrá "organizarse" para decidir, junto con el pueblo, si él se queda o no en la presidencia.

Viene la revocación de mandato en marzo y va ser interesantísimo, no nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando porque el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse, como lo hicieron en junio que no quería que contáramos con la mayoría en el congreso y se juntaron todos", festejó desde Palacio Nacional el presidente de México.