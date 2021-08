Hoy No Circula: ¡Toma nota! Conoce qué autos 'descansan' este martes 3 de agosto en CDMX y Edomex

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no reporta cambios en la reglamentación del programa Hoy No Circula. Entérate de qué autos no deben transitar en la CDMX y el Edomex este martes 3 de agosto del 2021.

De acuerdo con información oficial, este martes no deben circular en el Valle de México todos los coches que tengan con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, y holograma de verificación 1 y 2.

El #HoyNoCircula del martes 03 de agosto en la #ZMVM para vehículos con #EngomadoRosa con terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS. #CAMegalópolis #FelizMartes pic.twitter.com/FXecEDRMru — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 3, 2021

¿El programa Hoy No Circula aplica para todos los vehículos en la CDMX y el Edomex?

No. Hay vehículos que no están contemplados en el programa Hoy No Circula y son aquellos que tienen holograma 0 y 00, además de los carros eléctricos e híbridos.

Hoy No Circula martes:



Vehículos con terminación de placas 7 y 8, engomado color rosa con holograma de verificación 1 y 2, entre las 5 am y 10 pm. Hologramas 0, 00 y motocicletas, circulan sin restricciones. pic.twitter.com/C1rM1BFo9F — @locatel_mx (@locatel_mx) August 3, 2021

No olvides que el horario en el que este programa funciona es desde las cinco de la mañana, hasta las 22:00 horas del día, de lunes a viernes.

Fuente: Twitter @CAMegalopolis