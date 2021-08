Sale a la venta el nuevo libro de AMLO; lanza mensaje a sus adversarios: "Les va a gustar"

Ciudad de México.- Este lunes, en conferencia de prensa, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador aprovechó para promocionar su nuevo libro, A la mitad del camino, el cual salió a la venta este fin de semana. A la par, envió un mensaje especial a sus adversarios.

Desde Palacio Nacional, AMLO aprovechó para promocionar su nuevo libro, el cual anunció desde hace dos meses y confesó que escribía en su tiempo libre. Invitó al público a leerlo y, al mismo tiempo, a sus adversarios a revisar el material.

El tema principal del libro es la política, cómo a evolucionado esta en México desde el mandato de López Obrador, qué opina sobre sus opositores y cómo se ha desarrollado la política exterior, por lo que asegura que es "muy rico en contenido".

La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, entonces les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar ", declaró el presidente de México.

Asimismo, la invitación específica fue para sus adversarios, pues señaló que aún cuando no estén de acuerdo lo disfrutarán y aprenderán.

Aún cuando no estemos de acuerdo, porque eso es lo importante, no podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia", aseguró AMLO en la 'mañanera'.