¡Anótalos! Estos coches 'descansan' este martes en CDMX y Edomex, según el Hoy No Circula

Ciudad de México.- Si este martes 31 de agosto del 2021 vas a salir, es indispensable que conozcas cuáles son las normas del programa Hoy No Circula para la CDMX y el Edomex.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), para este martes el programa Hoy No Circula dicta que no deben transitar en la CDMX y el Edomex aquellos coches cuyo engomado sea color rosa, terminación de placas 7 y 8, y holograma de verificación 1 y 2.

Asimismo, la CAMe te recuerda que el horario en el que el Hoy No Circula funciona es desde las 05:00 hasta las 22:00 horas del día. ¡Anticipa tus traslados!

No olvides que los únicos exentos del Hoy No Circula todos los días del año son los automotores con holograma de verificación 0 y 00, así como esos que son carros híbridos y eléctricos.

¡No bajes la guardia en esta tercera ola de Covid-19!

Fuente: Twitter @CAMegalopolis