Miércoles 4 de agosto: Estos choches 'descansan' en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este miércoles 4 de agosto del 2021, el programa que busca beneficiar al medio ambiente, el Hoy No Circula, funciona con normalidad. Aquí todos los detalles para la CDMX y el Edomex.

De acuerdo con la CAMe, este miércoles hay restricciones vehiculares para todos aquellos coches que tienen engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y holograma de verificación 1 y 2.

No obstante, el programa Hoy No Circula no se aplica para todos los automóviles, pues los únicos vehículos que están exentos son los carros hidráulicos, eléctricos y los que poseen hologramas 0 y 00.

El horario en el que se mantiene vigente el Hoy No Circula, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México, es desde las cinco de la mañana hasta las 22:00 horas del día (tiempo del centro).

Fuente: Twitter @CAMegalópolis