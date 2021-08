Consulta de revocación de mandato cambiará el rumbo de México; "si la gente quiere, me voy": AMLO

Ciudad de México.- La Consulta Popular de revocación de mandato sigue en la mira de todos, pese a que aún no hay claridad legal sobre su realización. No obstante, el presidente de México mencionó que será definitoria y que si el "pueblo lo desea" se irá.

Luego de que AMLO mandara un mensaje a sus adversarios en forma de 'reto' para que se movilizaran y participaran en la siguiente Consulta Popular, la cual se hará en marzo de 2022 sobre su revocación de mandato, el presidente aseguró que será definitoria para México.

Respecto a las condiciones legales que aún no permiten que se realice la revocación de mandato, López Obrador expresó que en estos días se aprobará por parte del Congreso de la Unión la Ley Reglamentaria para esta situación.

Asimismo, señaló que si los resultados no lo favorecen, él se irá, ya que no es un asunto legal, sino un asunto político y moral.

Si la gente quiere que me vaya, sea o no retroactiva la ley, me voy. [...] Es un asunto político y sobre todo es un asunto moral, ¿cómo va a gobernador un presidente de un país si no tiene el respaldo de los ciudadanos?”, cuestionó el presidente de México.