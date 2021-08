¡Paternidad trans en México! Gabriel da a luz a un bebé sano en hospital de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Un bebé sano de 3 kilos 650 gramos que midió 50 centímetros fue traído al mundo por un hombre trans de 29 años, el primero en dar a luz en México, pese a la discriminación médica que complicaron su embarazo.

El parto de Gabriel Romero fue atendido el pasado 29 de julio en el Hospital de la Mujer Culiacán, Sinaloa, luego de ser víctima de transfobia, pues fue obligado en su trabajo a firmar su renuncia cuando se enteraron de su embarazo, lo que le dejó sin servicios de seguridad social.

La exclusión lo obligó a tocar muchas puertas, en donde los expertos del área de la salud idearon excusas para negarle la atención, es por ello que Romero, al exponer su experiencia, busca que ninguna otra persona atraviese este tipo de episodios.

Me duele que en esta sociedad al nivel evolucionado que se supone que ya estamos sintamos tanto odio por alguien diferente y no comprendamos que cada cabeza es diferente [...] Las dificultades por el lado del Sector Salud es que, al encontrarse con un caso tan especial y particular, que desconocen, al final de cuentas no vengo recibiendo la atención médica por evasivas, ignorantes y respuestas que no tienen congruencia