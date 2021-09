¡Escándalo! López-Gatell aclara si dejará el gabinete de AMLO y si tiene 'roces' con Sheinbaum

Ciudad de México.- El pasado 9 de septiembre comenzó a esparcirse la noticia de que el subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud, el doctor Hugo López-Gatell habría enviado una carta a AMLO, presidente de México, para supuestamente dejar su puesto, todo por tener 'roces' con más miembros de la 4T. ¿Sería verdad? Esto declaró.

El subsecretario López-Gatell concedió una entrevista a Milenio en la que habló sobre una supuesta carta que habría enviado a AMLO para dejar su puesto, debido a que tendría 'roces' con colegas de la Cuarta Transformación, en especial con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Ante las especulaciones, declaró que no va a renunciar a su cargo, e incluso señaló que Andrés Manuel López Obrador apoya cómo ha manejado la pandemia del Covid-19.

No renunciaré, ni he renunciado. No tengo duda de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue respaldando mi actuar", declaró el doctor López-Gatell.