Hoy No Circula 15 de septiembre: ¿Qué terminación de placas 'descansa' este día en CDMX y Edomex?

Ciudad de México.- Es común que por los festejos de las fiestas patrias se hagan cambios en los programas que rigen a la CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla; conoce si para este miércoles 15 de septiembre hay modificaciones en el Hoy No Circula.

De acuerdo con las redes sociales oficiales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este miércoles 15 de septiembre, no hay modificaciones en el programa Hoy No Circula

Lo anterior quiere decir que este día 'descansan' aquellos vehículos que tienen terminación de placas 3 y4, así como los que tienen engomado rojo y holograma de verificación 1 y 2.

Los únicos automóviles que no se ven afectados por las normas del programa Hoy No Circula son los que tienen hologramas 0 y 00. ¡Esos circulan todos los días!

Recuerda que el programa monitoreado por la CAMe, el Hoy No Circula, tiene como fin ayudar al medio ambiente; por ello, se aplica en todas las alcaldías de la CDMX, así como en 19 municipios del Estado de México, también está vigente en Puebla e Hidalgo.

Este programa funciona desde las 05:00 horas de este día y hasta las 22:00 del mismo. ¡Mucha precaución!

