Hoy No Circula 19 de septiembre: ¿Este domingo 'descansan' vehículos en la CDMX y Edomex?

Ciudad de México.- El programa Hoy No Circula se creó para mejorar y cuidar la calidad del aire en la CDMX y Área Metropolitana, principalmente, pues es un apoyo al medio ambiente. Conoce si este domingo 19 de septiembre se aplica.

De acuerdo con las redes oficiales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este domingo no hay señales que alarmen la calidad del aire en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo o Puebla, por lo que no hay restricciones.

En otras palabras, este domingo 19 de septiembre pueden circular en el Valle de México todos los coches, sin importar su terminación de placas o engomado.

¡Toma nota! Este es el programa Hoy No Circula de la siguiente semana

La CAMe te recuerda que el día de mañana, lunes 20 de septiembre, se vuelve a implementar el programa Hoy No Circula. ¡Toma precauciones!

No olvides que los únicos automotores que no tienen restricciones por terminación placas o engomado, son los eléctricos o híbridos, así como los que tienen holograma de verificación 0 y 00. ¡Estos circulan todos los días!

