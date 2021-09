Desabasto de agua continúa en Hermosillo; ciudadanos se quejan por la falta del servicio

Hermosillo, Sonora.- En las últimas semanas se han registrado con mayor frecuencia los reportes por falta de agua en varios sectores de la ciudad por lo que los ciudadanos exigen a las autoridades una solución a esta problemática que ha afectado incluso a la zona rural.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La comunidad Seri de Punta Chueca, tiene bastante tiempo denunciando la falta del vital líquido, sin embargo desde unos meses a la fecha esta situación se agudizó, luego de que la planta desalinizadora presentara fallas.

Tenemos 3 meses con poca agua, primero porque la planta de descompuso y luego se arregló pero no quedó igual, la cantidad de agua que se da al pueblo no es la misma", expuso Guillermo Ezequiel Félix Segovia.

El miembro de la Nación Comcaac detalló que son alrededor de 200 familias las que se ven afectadas por esta situación, por lo que se necesitan en promedio 16 pipas con el líquido para abastecer a todas las casas de la comunidad, sin embargo el envío es de una pipa diariamente.

Por su parte, personal de la coordinación de Agua de Hermosillo en Bahía de Kino reconoció que se han presentado problemas en la planta desaladora, sin embargo debido a que continúa en funcionamiento, el organismo operador no ha enviado pipas.

En Bahía de Kino se nos dificulta porque no tenemos pipas y nos tienen que apoyar desde Hermosillo para llevar agua, la Conagua les estuvo mandando agua un día sí y un día no, pero ahorita no les han llevado entonces estamos buscando la manera de como abastecerlos”, explicó Gabriel Badachi.