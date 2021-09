Tras 'ser rehén' del CNTE, AMLO niega diferencias con el magisterio: "No debemos nada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador habló sobre las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); negó tener diferencias con el magisterio.

En la conferencia de prensa matutina, la 'mañanera' de este jueves, AMLO recordó cómo 'fue rehén' del CNTE el pasado viernes y sábado en Chiapas. Mencionó que no tiene diferencias con los maestros, pues "no se les debe nada", no obstante, con su forma de protesta, "se pasaron".

Fue el pasado viernes y sábado cuando un grupo de la Sección 7 conformado por más de 300 docentes bloqueó el paso del presidente de México cuando se dirigía a la 'mañanera' y a sus demás pendientes políticos; la razón fue que se oponían al regreso a clases presenciales.

No obstante, López Obrador se negó a hablar con ellos, debido a que para él "no es la forma de exigir ser escuchados". Este jueves, señaló que mientras estaba detenido por los docentes del CNTE, coreó un grito para que lo dejaran ir:

Ni FRENAAA ni la CNTE detienen al presidente", compartió AMLO este jueves.

Este día, informó que no tiene diferencia con los docentes, pero que no accedió a la mesa de diálogo porque no aceptará chantajes.

Nosotros no tenemos diferencias con nadie, solo que no aceptamos chantajes. Imagínense que voy a una gira y me detiene, como FRENAAA, pensando que con eso ya va a tener López-Dóriga, Loret de Mola y Ciro, tema para estarnos atacando, pues me quedo ahí, yo también quiero protestar", dijo AMLO en Palacio Nacional.

Insistió en que la Cuarta Transformación ha tratado bien al magisterio, por lo que la comunicación tendría que ser con la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

No debemos nada, hemos tratado a las maestras, a los maestros, como se merecen. No se les insulta, no se les desprestigia, no se les reprime", señaló López Obrador.

