Cuauhtémoc Blanco se defiende de críticas por jugar golf ante emergencia por inundaciones

Cuernavaca, Morelos.- El pasado fin de semana, lluvias torrenciales dejaron afectaciones en más de cuatro municipios del estado de Morelos, lo que provocó que el Río Yautepec y el Río Seco se desbordaran e inundaran más de 13 colonias.

Sin embargo, el gobernador Cuauhtémoc Blanco causó descontento el pasado sábado al compartir en redes sociales una fotografía en la que se muestra jugando golf al lado de celebridades como el exportero Jorge Campos y el empresario Arturo Elías Ayub.

Ante las fuertes críticas que la publicación causó, Blanco Bravo fue abordado por los medios de comunicación y cuestionado al respecto, a lo que él respondió tranquilo que tiene derecho a entretenerse como cualquier otra persona.

Yo no le veo nada de malo, digo, tengo una muy buena relación con Elías (Ayub) y me marcó, me vine a desayunar con él. Soy un ser humano y tengo derecho a jugar golf, pádel o fútbol, y nada más", dijo.