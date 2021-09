¿Conflictos con Joe Biden? AMLO aclara si visita de Díaz-Canel a México trajo 'problemas' con EU

Ciudad de México.- Este jueves 23 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la visita del mandatario de Cuba a México, Miguel Díaz-Canel en los festejos de las fiestas patrias. Aclaró si esta trajo conflictos con Joe Biden y el gobierno de EU.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, AMLO retomó la polémica que causó la visita de Díaz-Canel a México, pues mucha gente se mostró inconforme e incluso vandalizaron las estatuas que están en CDMX de el 'Che' Guevara y Fidel Castro. Ante esto, López Obrador desestimó un conflicto con EU.

Señaló que si bien a los 'conservadores' les gustaría que la República Mexicana tuviera 'problemas' EU y otras naciones, la realidad es que "México es sinónimo de amistad".

No hay ningún problema, quisiera nuestros adversarios los conservadores que nos peleáramos, pero se van a quedar con las ganas, no va a a ser así. Que no les gustó que se invitara al presidente de Cuba, pues no tienen razón, nosotros tenemos muy buena relación con el Gobierno de Cuba, como tenemos buena relación con el Gobierno de Estados Unidos", aseguró López Obrador.