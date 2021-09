Hoy No Circula 26 de septiembre 2021: ¿'Descansan' vehículos este domingo en la CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Autoridades diseñaron el programa Hoy No Circula para cuidar el medio ambiente y la calidad del aire en la CDMX, Edomex, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. Entérate de si este domingo 26 de septiembre funciona con normalidad.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este domingo no se ha reportado un daño en la calidad del aire en el Valle de México, por lo que no hay restricciones vehiculares.

Lo anterior significa que cualquier vehículo, sin importar su terminación de placas, engomado u holograma de verificación podrá circular sin problema.

¡Anticípate! Este es el programa Hoy No Circula para esta semana

No olvides que las normas del programa Hoy No Circula entran en vigor el próximo lunes 27 de septiembre en punto de las 05:00 horas, y que terminan a las 22:00 del mismo día.

Si vas a salir, recuerda usar cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia.

Fuente: Staff