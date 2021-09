Hoy No Circula 29 de septiembre: Terminación de placas que 'descansa' en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este miércoles 29 de septiembre, por indicación del programa Hoy No Circula, no deben transitar los automotores que con terminación de placas 3 y 4, con engomado rojo y holograma de verificación 1 y 2.

Asimismo, la CAMe informa que estas normas se aplican en la CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla, desde las 05:00 horas, hasta las 22:00 del mismo día.

De igual forma, señala que este programa, el cual se creó para mejorar la calidad del aire en el Valle de México y cuidar el medio ambiente, no contempla a los automotores híbridos, eléctricos y a los que tienen holograma de verificación 0 y 00.

Para que anticipes todos tus viajes, conoce cuál es el programa Hoy No Circula para lo que resta de la semana. ¡Aquí toda la información!

Si este día vas a salir, recuerda cargar tu cubrebocas, gel antibacterial y respetar la sana distancia, pues la crisis sanitaria por el Covid-19 continúa.

