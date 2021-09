Hoy No Circula viernes 3 de septiembre: Esta terminación de placas no transita este día en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Al fin, viernes! Conoce qué terminación de placas y engomado no debe transitar en el Valle de México este 3 de septiembre, según el programa Hoy No Circula. ¡Aquí todos los detalles!

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), organismo que controla el Hoy No Circula, señala que este día no deben transitar los automotores que tengan terminación de placas 9 y 10, engomado azul, holograma en verificación 1 y 2.

Asimismo, señala que el programa de restricción vehicular se aplica en CDMX. Edomex, Hidalgo y Puebla.

Finalmente, la CAMe te recuerda que el horario en el que se mantienen vigentes estas normas es desde 05:00 hasta las 22:00 horas del día, de lunes a viernes. ¡Toma precauciones!

Los únicos coches que están exentos del programa Hoy No Circula todos los días son los eléctricos y los híbridos, además de los que tienen holograma 0 y 00. ¡Buena suerte por ellos!

Fuente: Twitter @CAMegalópolis