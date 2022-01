AMLO confirma asistencia de México en toma de protesta de Daniel Ortega

Ciudad de México.- Este lunes 10 de enero, en punto de las 16:00 horas tiempo loca, Daniel Ortega asumirá de nueva cuenta el cargo de presidente de Nicaragua, por lo que al momento, hay pocas delegaciones internacionales confirmadas para acudir a dicho evento, entre ellas México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no confirmó el nombre de la persona enviada a dicho evento en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, algo que, al cuestionarle desde Palacio Nacional, el mandatario calificó como un acto imprudencia el que no se asista, pues aseveró, hay buena relación entre ambas naciones.

“Todavía no se decide, ah, es hoy, no sabía. Nosotros tenemos buenas relaciones con todos y no queremos ser imprudentes. Sí (sería una imprudencia), porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos e independencia, no es el Gobierno”.