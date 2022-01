Ante alza de casos de Covid-19, conferencias vespertinas de López-Gatell volverían: AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Debido a que se ha registrado un alza de contagios de Covid-19 por la propagación de la variante ómicron, el mandatario Andrés Manuel López Obrador pondrá 'sobre la mesa' si las conferencias vespertinas sobre la pandemia volverían.

Si bien todos los martes se dedica una parte de la 'mañanera' al 'Pulso de la Salud', una sección en la que se habla sobre el estatuto de la pandemia en México, debido al creciente número de casos de coronavirus, las conferencias del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell volverían.

El mandatario AMLO señaló que esta sería una posibilidad porque los medios de comunicación "exageran" la información relacionada con los casos de Covid-19.

No es tanto que la gente se asuste, pero hay una cuestión especial y que se da en otras partes del mundo: tenemos una prensa, no en su totalidad, pero una prensa muy sensacionalista. Entonces, exageran todo y le echan la culpa de todo al gobierno. Entonces, informar en las tardes sobre esto ayuda para que no confundan", compartió el presidente de México en la 'mañanera' de este lunes.

Adelantó que en estos días se analizará la posibilidad de que vuelvan las 'vespertinas' de López-Gatell, no obstante, debido a que no hay un alza en hospitalizaciones ni en defunciones no hay motivo para "alarmarse".

Por otra parte, el presidente mexicano compartió que este lunes 10 de enero se realizará una prueba para detectar el Covid-19, pues amaneció con la voz ronca y problemas en la garganta, síntomas de este virus.

Fuente: Conferencia de prensa matutina