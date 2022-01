¿Política o deporte? Cuauhtémoc Blanco revela cuál sería su futuro al terminar su sexenio

Cuernavaca, Morelos.- El gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, tras revelarse una fotografía en la que aparece junto a presuntos líderes criminales.

Ahora, el exfutbolista se sentó para platicar acerca de lo que será su futuro al terminar su sexenio como mandatario estatal. Al cuestionarle cómo se visualiza dentro de tres años, si seguiría dentro de la política, esto fue lo que respondió.

No sé. Ahorita sólo pienso en estos tres años. Probablemente sí, probablemente no (permanecer en la política). Me encantaría también ser algún día entrenador del América o ser entrenador de la selección", reveló para El Universal.