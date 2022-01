"Me siento bastante bien", resalta AMLO al enviar mensaje desde su aislamiento

Ciudad de México.- Con ayuda de la tecnología, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo presente en la conferencia de prensa matutina que ofrece desde Palacio Nacional, aunque fue brevemente ya que solo envió un mensaje para informar a la ciudadania cómo se encuentra tras dar positivo por segunda vez a Covid-19.

Con voz afónica, incluso más que la que presentó el pasado lunes 10 de enero, el mandatario se tomó la temperatura y oxigenación a fin de explicar cómo es que afronta la enfermedad, en especial al tratarse de la variante ómicron, la cual contrajo el mandatario.

“Afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta y lo estoy experimentando, me voy a medir la temperatura… 36.1, así está; oxigenación, 96; ¿qué es lo que tengo?, ardor en la garganta, es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien”

A decir del mandatario federal, a diferencia de las otras cepas, ómicron no afecta los pulmones, información que en días anteriores ya había revelado la Organización Mundial de la Salud (OMS), motivo por el que aseguró que no necesitará hospitalización.

“Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas, esto es distinto, yo diría que este virus va de saluda, ya se queda aquí nada mas no va a los pulmones, muy pronto las coas van a normalizarse”.

Como hizo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, AMLO llamó a la ciudadanía a no caer en pánico y sobre todo a seguirse cuidando, sobre todo siguiendo las medidas sanitarias ya conocidas, como el uso del cubrebocas.

“Desde luego cuidándonos pero no alarmándonos (…) Voy a seguir trabajando, pero si hay personas me voy a poner el cubrebocas pero si no, como estoy ahora, pero voy a seguir en mis labores y acuérdense que los más importantes es no vencerse aquí, hay que seguir adelante, tenemos como protección al creador, a la ciencia y las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México”.