AMLO comparte experiencia con la variante ómicron: "No tuve un tratamiento especial"

Ciudad de México.- Con un video difundido en redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió con el pueblo de México su experiencia al haberse contagiado de Covid-19 por segunda ocasión, esta vez con la variante ómicron que ya es dominante a nivel mundial.

“Quiero compartir esta información con ustedes porque considero que es bastante alentador el poder comprobar, ahora si que en carne propia, que esta variante del Covid no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior, de la llamada Delta. Esta variante produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe, no tuve un tratamiento especial porque nunca he tenido calentura ni dolores de cabeza ni falta de oxigenación, todo normal, solo la ronquera”.