Hoy No Circula 16 de enero 2022: ¿Este domingo 'descansan' placas en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla?

Ciudad de México.- Si este domingo 16 de enero del 2022 planeas dar un paseo, es clave que sigas las medidas preventivas contra el Covid-19 y que te enteres si se aplicarán las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula, el cual pretende contribuir al cuidado del medio ambiente en el Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dependencia encargada de supervisar el Hoy No Circula, detalla que este día no hay restricciones vehiculares por el programa.

Lo anterior significa que este domingo 16 de enero podrán transitar libremente todos los automotores, sin importar la terminación de placas, engomado y su holograma de verificación.

Por otra parte, aclara que las restricciones vehiculares del Hoy No Circula funcionarán nuevamente el próximo lunes 17 de enero, en punto de las 05:00 de mañana; concluirá en punto de las 22:00 horas del mismo día.

El programa Hoy No Circula se aplicará en la todas las alcaldías de la CDMX, además de en los estado de Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro e Hidalgo y en 18 municipios del Edomex.

Cabe destacar que los únicos coches exentos del Hoy No Circula son los vehículos híbridos y eléctricos, así como los que tienen holograma de verificación 0 y 00.

