Covid-19: Reconocen alza de contagios en menores; niegan que escuelas sean foco de infección

Ciudad de México.- En el 'Pulso de la salud' de este martes 18 de enero, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que hay un alza en los contagios de Covid-19 en menores de edad; no obstante, según el 'zar del coronavirus', no serían las escuelas los centros de infección.

En la 'mañanera' de este martes, desde Palacio Nacional, el funcionario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que las escuelas no son un centro de contagio del Covid-19; respecto al alza de casos que se han registrado en menores, señaló que se dieron durante las vacaciones de invierno.

Cabe destacar que, según el funcionario que pertenece al gabinete de AMLO, la variante Ómicron del Covid-19 ha sido la principal responsable de que los contagios se hayan 'disparado'.

Ahora tenemos un rebrote, un repunte de los casos Covid-19, fundamentalmente a expensas de la variante ómicron. ¿Es por qué se abrieron las escuelas? Lo que no se muestra la evidencia es que no, porque el momento de repunte de la epidemia de Cvid-19 también en menores de edad ocurrió durante el periodo en que están de vacaciones, no fue por abrir las escuelas que empezaron los contagios", defendió López-Gatell.