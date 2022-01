Hoy No Circula 2 de enero: ¿'Descansan' placas este día en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señala que este domingo 2 de enero del 2022 el programa Hoy No Circula funciona con normalidad y que no hay restricciones vehiculares para ningún automotor.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Lo anterior significa que este primer domingo del año todos los automotores pueden circular sin importar su terminación de placas, engomado u holograma de verificación.

De igual forma la CAMe le recuerda a los automovilistas que el Hoy No Circula volverá a restringir circulación el próximo lunes 3 de enero, en punto de las 05:00 horas y hasta las 22:00 del mismo día.

Conoce aquí el calendario del Hoy No Circula para que anticipes tus viajes:

En la imagen, el Programa Hoy No Circula y sus restricciones.

El programa Hoy No Circula se aplica en todas las alcaldías de la CDMX y en los estado de Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro. En el caso del Estado de México, el programa son se aplica en 18 municipios.

Los únicos vehículos exentos del Hoy No Circula son los adaptados o creados como híbridos y eléctricos, además de los que tienen holograma de verificación 0 y 00.

Fuente: Staff