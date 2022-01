Hoy No Circula 23 de enero 2022: ¿Descansan placas este día en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conoce si este domingo 23 de enero, tercero de mes, hay restricciones vehiculares en el Valle de México por el programa Hoy No Circula, el cual es supervisado y coordinado con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

A través de sus redes sociales, la CAMe detalla que este día no habrán restricciones vehiculares por el programa Hoy No Circula.

Lo anterior significa que este domingo 23 de enero podrán transitar todos los automotores, sin importar su terminación de placas, color de engomado y holograma de verificación.

Recuerda que los únicos vehículos exentos del Hoy No Circula son los carros híbridos y eléctricos, así como los que tienen holograma de verificación 0 y 00.

De igual forma, la dependencia aclara que las restricciones vehiculares del Hoy No Circula se aplicarán nuevamente el próximo lunes 24 de enero, en punto de las 05:00 de mañana; el programa concluye en punto de las 22:00 horas del mismo.

Cabe destacar que el programa se aplica en la todas las alcaldías de la CDMX, además de en los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro e Hidalgo, además de en 18 municipios del Edomex.

¡Anótalo! Este es el programa Hoy No Circula para la siguiente semana

Programa Hoy No Circula de para la siguiente semana

