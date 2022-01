Investigación por el asesinato de Lourdes Maldonado ya inició y no habrá impunidad: AMLO

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se inició con la investigación sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, quien fuera acribillada el pasado domingo en Tijuana, Baja California.

En la 'mañanera' de este 26 de enero, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO señaló que se realizará una investigación a fondo sobre la ejecución de la periodista Lourdes Maldonado, y que periódicamente se compartirán los avances, mientras esto no entorpezca el proceso judicial.

En la imagen, la periodista Lourdes Maldonado (Q.E.P.D.)

Asimismo, respecto a la cuestión de si se considerará a Jaime Bonilla en las investigaciones, el presidente pidió no hacer "politiquería" y esperar a que las indagaciones avancen; prometió que no habrá impunidad.

Yo quisiera decir que no hay impunidad, pero que al mismo tiempo no hagamos 'politiquería' en un asunto tan serio. Todos van a ser investigados, no hay impunidad y no adelantarnos, se van a hacer juicios sumarios, [hay que] tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, no somos iguales", defendió López Obrador.