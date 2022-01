Hoy No Circula 27 de enero: 'Descansan' estas placas en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 27 de enero 2022, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no muestra cambios en el programa Hoy No Circula, el cual se aplica en el Valle de México. ¡Aquí toda la información sobre las restricciones vehiculares!

En este cuarto jueves de enero 2022, el Hoy no circula señala que no podrán transitar en la CDMX y Área Metropolitana los autos con engomado color verde, terminación de placas 1 y 2, y holograma de verificación 1 y 2.

En la imagen, el programa Hoy No Circula de este jueves 27 de enero.

Los únicos coches que quedan exentos del Hoy No Circula este día y el resto del año son los que cuentan con holograma de verificación 0 y 00, así como de los que han sido adaptados o construidos como híbridos y eléctricos.

De igual forma, la dependencia detalla que el programa entra en vigor desde las 05:00 de la mañana, tiempo del centro, y que concluye a las 22:00 de la noche de este día.

Recuerda que el programa de restricción automotriz que pretende cuidar al medio ambiente, el Hoy No Circula, funciona en todas las alcaldías de la CDMX y en 18 municipios de Edomex, pero también en las entidades de Puebla, Morelos, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala.

