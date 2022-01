España concede beneplácito a Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, como nuevo embajador

Ciudad de México.- Este viernes 28 de enero, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que el Gobierno de España dio el beneplácito para que Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, sea embajador en esa nación.

A través de sus redes sociales, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que el pasado jueves 27 de enero se firmó el documento que concede el beneplácito a Ordaz; lo avalaron el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y la Cooperación de España.

Cabe recordar que el pasado 19 de enero, el mandatario Andrés Manuel López Obrador expresó su deseo y esperanza de que aceptaran a Quiroz como embajador de México en aquel país.

Va bien, es un proceso tarda, pero no ha habido ninguna notificación del Gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador. Yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito no hay ningún motivo para que no se acepte”, dijo el mandatario en la 'mañanera' desde Palacio Nacional.