AMLO habla sobre el 'escándalo' de su hijo José Ramón: "No todo el que tiene dinero es malvado"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el 'escándalo' que involucró a su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, luego de que un reportaje exhibiera la lujosa vida que tiene en Houston, Texas, con su esposa Carolyn Adams.

En la conferencia de prensa de este lunes 31 de enero, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO habló sobre el reciente reportaje de Carlos Loret de Mola y Mexicanos contra la corrupción para Latinus, en el que se revela que su primogénito tiene una residencia que se cotiza comercialmente hasta en un millón de dólares, lo que en pesos mexicanos equivaldría a 20 millones.

En la imagen, la casa que habitan el hijo mayor de AMLO y su esposa

Al respecto, el presidente mexicano defendió al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), pues mencionó que este no tiene influencias con sus hijos, "no se les da contrato".

De igual forma, mencionó que en el matrimonio de su hijo, quien tiene dinero es su nuera, Carolyn Adams-

En este mismo sentido, calificó a Loret de Mola como un "mercenario " que hace escándalos, además de que recordó que en gobiernos anteriores el periodista de Televisa se ha prestado para montajes, por ejemplo, el planeado por el entonces encargado de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna que involucró la detención de Florance Cassez e Israel Vallarta.

Posteriormente, el presidente mexicano aclaró que si bien su gobierno defiende la austeridad, esto no significaría que "todo el que tiene dinero es malvado", pues hay gente con recursos que los ha ganado honradamente. Sin embargo, él está en contra del enriquecimiento ilícito y a costa de los demás.

Por último, reflexionó sobre él mismo y mencionó que, en lo personal, no le interesa el dinero.

No me importa, no me interesa el dinero. Tampoco tengo tanto apego por el poder. El poder es humildad y el poder es poder decir adiós en su momento”, confesó el presidente de México.