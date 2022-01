Ómicron: Pese a aumento de casos de Covid-19, AMLO insiste en regreso a clases presenciales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que si bien no todas las escuelas volvieron a clases presenciales el pasado lunes, no se ha acordado una suspensión para el retorno a las aulas.

En la 'mañanera' de este 4 de enero, AMLO aseguró que la mayoría de las entidades de México ya se están preparando para regresar a clases presenciales tras las vacaciones de invierno, pues "no hay problema mayor" ante el alza de contagios de Covid-19.

No hay problema mayor y los padres nos ayudan mucho. Si un niño está con problemas de garganta, se siente mal, pues que no vaya a la escuela, que se quede en la casa. Hay controles también en las escuelas y tenemos que seguir con clases presenciales", expresó el presidente de México

En este mismo discurso, hizo un llamado a las escuelas de Nivel Superior para que retornen a clases presenciales, pues desde el inicio del confinamiento por el coronavirus la mayoría no han abierto sus aulas.

Y vuelvo hacer un llamado a las universidades, porque ya se pasaron. Hay muchas universidades que no regresan a clases presenciales. Respetuosamente", declaró el mandatario López Obrador.

Una vez más, AMLO señaló que nada sustituye a las clases presenciales, además de que no todos los estudiantes de México cuentan con Internet.

Además la escuela es el segundo hogar... nos decía la maestra Delfina que han estado visitando escuelas y las niñas y los niños expresándose que se sienten muy bien y también las mamás y los papás; agregar a los maestros, sobre todo los de educación básica. Se sienten bien los niños. Es en el nivel superior donde lo están pensando bastante", señaló el presidente de México en la 'mañanera' de hoy.

En la conferencia de prensa matutina del pasado lunes, el presidente AMLO reconoció un aumento de contagios de Covid-19 desatado por la presencia de la variante Ómicron; no obstante, defendió que esto no representa un incremento en hospitalizaciones por lo que no hay que preocuparse.

