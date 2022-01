Polémica en Morelos: Circula imagen de Cuauhtémoc Blanco junto a presuntos narcotraficantes

Cuernavaca, Morelos.- El gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco se encuentra en el ojo del huracán tras ser captado en una imagen con tres presuntos líderes del narcotráfico en el país, luego de que El Sol de México publicara dicha fotografía.

Dicho medio de comunicación señala que el exfutbolista se encuentra acompañado por Irving Eduardo Solano Vera 'El Profe', líder del cártel Guerreros Unidos y jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Homero Figueroa Meza 'La Tripa', líder del grupo criminal Los Tlahuicas y Raymundo Isidro Castro Santiago 'El Ray', líder regional del CJNG en Morelos.

De los tres presuntos criminales, Figueroa Meza es el único que se mantiene activo, pues Castro Santiago fue asesinado y Solano Vera está detenido. Trascendió que, presuntamente, 'La Tripa' y su grupo delictivo contribuyó económicamente en la campaña de Blanco Bravo, por lo que habría dado facilidades para otorgarle la plaza.

Al cuestionarle al exjugador de la Selección Mexicana acerca del tema, se limitó a esquivarlo y asegurar que se trata de un ataque de "narcopolíticos" hacia su persona.

Me he tomado muchísimas fotos y no le voy a preguntar a cada persona: '¿Oye, quién eres tú? ¿A qué te dedicas?'. ¿Ustedes creen que voy a dejar que tres criminales del narcotráfico se metan a mi casa? No sé (si fue un encuentro fortuito), ni me acuerdo", respondió tras asistir a la toma de protesta de Francisco Toscano Camacho como comandante de la 24a Zona Militar.