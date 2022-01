'Mañanera' de AMLO: Presidencia aclara si López-Gatell se volvió a contagiar de Covid-19

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 5 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el estado de salud del doctor Hugo López-Gatell, quien se ausentó el pasado martes en 'El Pulso de la Salud' por enfermedad.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la 'mañanera' de este miércoles desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO volvió a hablar sobre la salud del subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell.

Aprovecho para informar que en el caso del doctor Hugo López Gatell, la prueba Covid-19 a la que se sometió, arrojó un resultado negativo", compartió el presidente de México.

López Obrador aseguró que la ausencia del también llamado 'Zar del coronavirus' fue solo por gripe, catarro de esta temporada invernal en México.

No obstante, AMLO aprovechó para recomendar a la población mexicana no bajar la guardia y seguirse cuidando, ya que la que nueva variante del Covid-19, Ómicron, está causando más contagios.

Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y no hay fallecimientos, de tomas maneras hay que cuidarse", invitó el presidente mexicano.

Concluyó asegurando que el invierno "es una temporada de enfermedades respiratorias".

Fuente: Conferencia de prensa matutina