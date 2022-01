AMLO 'explota' y envía controversial mensaje a Felipe Calderón: "Su prepotencia, arrogancia"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves 6 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tema de la delincuencia organizada, a lo que envió un mensaje a Felipe Calderón respecto a su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

En la 'mañanera' de este jueves, desde Palacio Nacional, AMLO 'explotó' sobre el tema de los supuestos sobornos que recibió García Luna cuando era secretario de Seguridad y mencionó que Felipe Calderón, presidente de México de 2006 a 2012, debe dar una explicación sobre la complicidad de su funcionario.

Asimismo, mencionó que hay preguntas que Calderón debe responder respecto a las actitudes de García Luna ("su prepotencia, arrogancia"), las cuales le habrían permitido tener vínculos con los más altos narcotraficantes de México.

No es nada más decir 'no sabía'. No, ¿qué sucedió?, ¿qué paso?, ¿cómo conociste a este señor?, ¿por qué lo nombraste?, ¿no te diste cuenta cómo actuaba? Su prepotencia, arrogancia. ¿Nunca te dijo nadie que estaba actuando en contubernio con la delincuencia?", cuestionó López Obrador.