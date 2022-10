Buscan que productos de higiene menstrual sean gratuitos en la Ciudad de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- los legisladores del Congreso de la Ciudad de México buscan que las autoridades capitalinas garanticen la atención adecuada a las necesidades de las mujeres en la capital. En ese sentido, el diputado del PRI Fausto Zamorano Esparza presentó una Iniciativa de Reformas a la Ley de Salud de la Ciudad de México, con el fin de que las autoridades capitalinas garanticen a las mujeres el derecho a obtener de manera gratuita y suficiente productos de higiene menstrual.

La propuesta, que presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México, incluye que las autoridades de salud capitalinas diseñen y ejecuten campañas de difusión e información sobre el acceso gratuito a productos de higiene menstrual y su uso seguro y adecuado. Para ello, quedaría asentado en la Ley de Salud que los productos de higiene menstrual son aquellos artículos diseñados para la protección de las mujeres y personas durante su periodo menstrual, como la copa, toallas sanitarias, tampones y ropa interior reutilizable.

En su argumentación, el legislador citó que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 43 por ciento de niñas y adolescentes mexicanas prefieren quedarse en casa que ir a la escuela durante su periodo menstrual. Además, que el 84 por ciento no conoce la información necesaria sobre prácticas de higiene menstrual, y no sabe cómo cuidar su cuerpo durante la menstruación para vivir esta etapa de manera digna, puesto que no cuentan con datos o significados precisos sobre el tema.

Productos de higiene menstrual, Foto: Especial.

Cabe mencionar, dijo, que sólo el cinco por ciento de los niños y adolescentes están informados al respecto, y, de modo similar, el cinco por ciento de padres varones hablan con sus hijas sobre la menstruación y todo lo que conlleva. El legislador señaló que es indudable que la situación de pobreza es un factor que incide directamente en la condición en que las mujeres viven estos cambios hormonales y consecuentemente, tienen o no mejores condiciones para aceptarla, vivirla y pasar por este proceso que, además es también en algunos casos traumatizante. La Iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.

Cabe destacar que desde el primero de enero del 2022 los productos de gestión menstrual como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales pasaron de tener el 16 por ciento de IVA al cero por ciento de este impuesto. Sin embargo, la medida no se implementa por igual en todos los establecimientos. Esta iniciativa fue impulsada por el colectivo Digna Mx, quién entre sus objetivos busca que todas las mujeres tengan acceso a una gestión menstrual digna, así como quitar el estigma al tema de la menstruación.

Fuente: Tribuna